Kazaya karışan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
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Kazaya karışan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Kazaya karışan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
07.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:52

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazaya karışan bir araçta yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazaya karışan bir araçta yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Talas ilçesi Malatya karayolu üzerinde kazaya karışan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda O.A. ve E.A.'ya ait olduğu tespit edilen 5 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet 9 mm fişek ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. ve E.A.'nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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