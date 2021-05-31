KAZAYA KARIŞAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAZAYA KARIŞAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

KAZAYA KARIŞAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da 6 kişinin yaralandığı kazada 3 yabancı uyruklunun bulunduğu araçta uyuşturucu hap ve üzerinde geçersiz yazılı 30 bin dolar bulundu.

Burdur'da 6 kişinin yaralandığı kazada 3 yabancı uyruklunun bulunduğu araçta uyuşturucu hap ve üzerinde geçersiz yazılı 30 bin dolar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 yabancı, savcılıktaki işlemlerinin ardından bırakıldı.

Önceki gün akşam, Burdur'dan Isparta yönüne giden Ürdün uyruklu Faris M.A. Hasan (24), kullandığı 07 EIL 58 plakalı otomobili Askeriye köyü yakınlarında durdurdu. İddiaya göre Faris M.A. Hasan ile aynı araçta birlikte seyahat ettiği Arada Hisham Mohammad Matar (31) ve Rima Abugazi (43) arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları sakinleştirerek, araçlarına yeniden bindirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tuttuğu sırada ise Necati E.'nin (25) kullandığı 09 SA 112 plakalı otomobil park halinde duran Ürdünlü 3 kişinin bulundugğu otomobile çarptı. Her iki araçta da büyük hasara neden olan kazayı jandarma ekipleri şans eseri yara almadan atlattı. Kazada Faris M.A. Hasan, Arada Hisham Mohammad Matar ve Rima Abugazi ile diğer araçta bulunan Necati E., Serpil K. (31) ve Barış K. (34) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişinin otomobilinin otoparka çekilmesi için çekici istedi. Kazaya karışan otomobil çekiciye yüklenirken jandarma ekipleri otomobilde uyuşturucu aparatını fark etti. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler içeride 74 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu içme aparatı ile üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 30 bin ABD Doları ele geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Faris M.A. Hasan, Arada Hisam Mohammed Matar ile Rima Abu Ghazi jandarma tarafından gözaltına alındı. Haklarında, 'uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, kabul etmek ve satın almak' suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Paraşütçüyle diyaloğu güldüren çiftçinin uçma hayali gerçek oldu
Paraşütçüyle diyaloğu güldüren çiftçinin uçma hayali gerçek oldu
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs bir anda yaşını hatırladı: Komiserim gençliğim çürüsün istemiyorum
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs bir anda yaşını hatırladı: Komiserim gençliğim çürüsün istemiyorum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Antony Blinken Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Prens Harry Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAZAYA KARIŞAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 12:33:50. #1.16#

title