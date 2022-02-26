Kazaya karışan 7 milyon liralık lüks otomobilin son hali böyle görüntülendi - Haberler

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Kazaya karışan 7 milyon liralık lüks otomobilin son hali böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazaya karışan 7 milyon liralık lüks otomobilin son hali böyle görüntülendi Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı.

BURSA (İHA) - Kazaya karışan 7 milyon liralık lüks otomobilin son hali böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. 7 milyon liralık lüks otomobilin kazadan önceki ve sonraki görüntülerini gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

Kaza, Bursa Çevre yolu Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Lüks otomobilin diğer sürücülerin kazada önceki hali ve sonraki görüntüleri ortaya çıkarken vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

Kazaya karışan 7 milyon liralık lüks otomobilin son hali böyle görüntülendi

Kazaya karışan 7 milyon liralık lüks otomobilin son hali böyle görüntülendi

Kazaya karışan 7 milyon liralık lüks otomobilin son hali böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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