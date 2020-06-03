Kazaya giden gazetecilere ilginç tepki: "Paylaşamazsın, öyle bir lüksün yok"
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Kazaya giden gazetecilere ilginç tepki: "Paylaşamazsın, öyle bir lüksün yok"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasına giden gazetecilere bir kadın, "Paylaşamazsın öyle bir lüksün yok. Yapamazsın" diyerek tepki gösterdi.

Kazaya giden gazetecilere ilginç tepki:
03.06.2020 22:40 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:43

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasına giden gazetecilere bir kadın, "Paylaşamazsın öyle bir lüksün yok. Yapamazsın" diyerek tepki gösterdi.

Kaza Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi ile Hayrabolu ilçesi yolu üzeri, Yağcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 59 J 0244 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine kontrolden çıkarak tarlada yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık personeli ile polis ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak, kaza geçiren sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza alanına gelen gazeteciler çekim yaptıkları sırada, olay yerinde bulunan bir kadın gazetecilere tepki göstererek, "Paylaşamazsın öyle bir lüksün yok senin" demesi üzerine gazeteciler, "Ben muhabirim haberimi yaparım" dedi. Söz konusu kadın, "Yapamazsın" diye çıkıştı. Kaza geçiren araç daha sonra çekici yardımı ile olduğu yerden kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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