Kazaya denk gelen vali, panik halindeki yaralıyı sakinleştirdi

Sivas Valisi Salih Ayhan makam otomobili ile bir programa giderken trafik kazasına denk geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan makam otomobili ile bir programa giderken trafik kazasına denk geldi. Ayhan, kazada yaralanan panik halindeki sürücüyü sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Yavuz Sultan Selim Caddesinde gerçekleşti. Fahrettin Paşa kavşağında meydana gelen kazada K.D. idaresindeki 06 FA 6972 plakalı Renault marka otomobil ile İsmet Sarıkaya yönetimindeki Renault marka ticari taksi çarpıştı. Ticari taksi sürücüsü yaralandı. Bir programa katılmak üzere güzergahı kullanan Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya denk geldi. Makam aracından inen Ayhan, panik halindeki yaralı sürücüyü sakinleştirdi. Yardım ekiplerinin olay yerine intikali talimatını verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı