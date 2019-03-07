Kazara Vurulan Asker Şehit Oldu

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu. Iğdır'ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli S.Ö., arkadaşının silahından kazara çıkan kurşun sonucu yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö. ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA