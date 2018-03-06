Kazara Silahla Eşi ve Annesini Yaraladığı İddiası
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin, av tüfeğiyle kazara annesi ve eşini yaraladığı iddia edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin, av tüfeğiyle kazara annesi ve eşini yaraladığı iddia edildi.
İddiaya göre, Sezgin İ'nin (25) Baruthane Mahallesi Burak Reis Sokak'taki evlerinde kızının doğum gününü kutladıkları sırada uğraştığı av tüfeği bir anda patladı.
Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Sezgin İ'nin annesi Kadriye İ. (58) ile eşi Yağmur İ'nin (22) bacaklarına isabet etti.
Hafif yaralanan Kadriye İ. ile Yağmur İ, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Sezgin İ'yi gözaltına aldı. Binada inceleme yapan polis ekipleri, av tüfeğini çatı katındaki asansör makine dairesinde buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezgin İ, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.