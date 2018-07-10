Kazara Kendisini Vuran Polis Memuru Yaralandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis, izinli olarak bulunduğu memleketi Adıyaman'da, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da görev yapan polis memuru Hacı Deniz, yıllık izne ayrılarak memleketi Adıyaman'a geldi.

Turgut Reis Mahallesinde ailesini ziyaret eden Deniz, burada kendisine ait silahın kazara ateş alması sonucu ayağından vuruldu.

Yapılan yardım çağrısı üzerine 112 Acil sağlık ekibince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz'in, durumunun iyi olduğu öğrenildi.