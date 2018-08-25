Kazara Kendini Vuran Şahıs Hastanelik Oldu

Samsun'da silahını beline koyarken kazara kendisini vuran şahıs hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan C.'nin evinde beline koymaya çalıştığı tabancası bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanan Ercan C., evde bulunan yakınlarının yardımıyla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kurşunun girip çıktığı belirlendi.

Öte yandan olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN