Kazara iki kişiyi vurunca kalp kirizi geçirdi - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kız isteme sırasında rastgele ateş açtıktan sonra yere indirdiği silahının kazara ateş alması sonucu 2 kişiyi yaralayan zanlı, daha sonra kalp krizi geçirdi.

İddiaya göre, Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesinde kız istemeye giden bir grup, ziyaret sonrası "eğlenme" maksadıyla sokakta taşkınlık yaptı. C.K. (54) de belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. C.K'nin tutukluk yapması nedeniyle yere indirdiği tabancasının kazara ateş alması sonucu çıkan mermiler, Ramazan Başer (64) ile Muhammet Nazmi Arıkan'a (17) isabet etti. Başer ile Arıkan yaralandı, C.K. ise olay sonrası bulunduğu yerde kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar ve kalp krizi geçiren C.K. ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Başer ile Arıkan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki C.K'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA