Kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
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Kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

15.12.2020 21:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:44
Kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Cayvar Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.(42), G.E. (38) ve Y.A. (51) isimli şahıslar birlikte ava çıktı. Fındık bahçesinde yapılan av sırasında M.S.'nin av tüfeği ile Y.A.'yı kazara kafasından vurarak öldürdüğü iddia edildi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler olay yerine intikal ederek gerekli incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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