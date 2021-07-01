Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 2. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 3. fragmanı yayınlandı mı?
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Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 2. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 3. fragmanı yayınlandı mı?

Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 2. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 3. fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Yemek Tarifi

Ekranları sevilen dizisi Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk 2. bölüm bugün var mı, Kazara Aşk son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk 3. bölüm bugün var mı, Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul'da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin'den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir. Sevdiği adam Kenan'ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan'la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal'in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez. Geçirdiği bir 'kaza' ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı 'bir yalan', hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal'in yolu Civan ile kesişir.

Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin'e ve annesi Neval'e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan'a kaptıracaktır.

Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…."

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
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Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 2. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 3. fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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