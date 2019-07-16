Kazara annesini vurdu, 'tabancayı parkta buldum' dedi (2)
SERBEST BIRAKILDISamsun'da evde incelediği tabancanın kazara ateş alması sonucu annesi A.A.'yı (41) boynundan yaralayan B.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da evde incelediği tabancanın kazara ateş alması sonucu annesi A.A.'yı (41) boynundan yaralayan B.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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