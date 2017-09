Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Porto ile yapacakları karşılaşmanın büyük önem taşıdığını ve grup mücadelesine galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.



Güneş, karşılaşmanın oynanacağı Dragao Stadı'nda siyah-beyazlı futbolcu Pepe ile gerçekleştirilen basın toplantısında, Beşiktaş'ın başında 3. defa Portekiz'e geldiğine dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynayacağız. Hem bizim için hem Porto için ve diğer takımlar için önemli. Her takımın beklentisi var. Portekiz'de üç değişik takımla oynamak zorunda kaldım. Buranın üç büyük takımıyla oynama şansımız oldu. Birinde kaybedeceğimiz maçta berabere kaldık. Birinde kazanacağımız karşılaşmayı kaybettik. Şimdi kazanmak istiyoruz." dedi.



Porto'nun tecrübeli bir takım olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarının bilindiğini kaydeden Güneş, "Biz de Avrupa'da ilk 10 takım arasında yer alma düşüncemizi dikkate alırsak, oyunumuzu en iyi seviyeye çıkarmak istiyoruz. Oyuncuların birbirini tanıdığı bir dünyada yaşıyoruz. Bilinmeyen bir şey yok. Yarın sorumluluk alarak bizden beklenti içinde olanlara en iyi sonucu vermek istiyoruz. Sonucu bilmiyorum, beklentim kazanmak." diye konuştu.



Gruptaki takımların her türlü sonucu alabileceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Gruptaki dört takım içinde en iyi futbolu oynamak istiyoruz. Sonuçlar da arkasından gelir. Gruptan çıkmak istiyoruz, bu nedenle kazanmamız gereken maçlarımız var. Zor bir grup." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacakları Porto'yu değerlendiren Güneş, "Taraftar desteği var. Coşkulu oynama tarzı var. Teknik ve çabuk oynayan bir takım. Yetenekli oyuncuları var, uyumları iyi. Kaliteli takım. Bu yıl daha oturmuş takım gözüküyor. Ligde puan kaybı olmadan geliyor, güçlü bir takımla oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.



"En iyi 11'i yapacağız"



Sakatlığı süren Gökhan Gönül'ü Portekiz'e getirmediklerini vurgulayan Güneş, Porto karşısında nasıl bir ilk 11'in sahada olacağı sorusunu, "Tüm oyuncularımızı getirdik. Sadece Gökhan, sakatlığı nedeniyle gelmedi. Gelen oyuncular içinden en iyi 11'i yapacağız." diye yanıtladı.



Şenol Güneş, Adriano Correia'nın durumu ve yarın sağ bekte Gary Medel'in oynayıp oynamayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:



"Adriano'da herhangi bir sağlık sorunu yok. Sağ tarafta oynayabilecek oyuncular Adriano ve Necip. Medel oynamadı ama düşünülebilecek oyuncu. Denemedik. Medel orta sahaya ve savunmaya daha uygun. Kim 'sağ tarafta oynar' dedi bilmiyorum. Kariyerli ve kaliteli bir oyuncu. Necip, Adriano, belki yarın Medel'i görürüz. Medel'in asıl yeri orta saha, sonra stoper. Sonra diğer yerde oynayabilir."



Ligde oyun olarak beklentilerin altında kaldıklarını belirten Şenol Güneş, "Genel olarak yükselen bir değeriz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yarınki maç da bizim için ölçü olabilir." dedi.



Beşiktaşlı taraftarların olmaması



Güneş, Porto karşısında siyah-beyazlı taraftarların olmayacağının hatırlatılması üzerine, "Taraftarların olmasını istiyoruz. Hem Türkiye'de hem UEFA'da daha güzel yaptırımlar uygulayarak az sayıdaki olumsuz düşünceyi temizlemek varken, işe yaramayan otları temizlemek varken, iyileri atıyoruz. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Cezanın haksız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Porto'nun forvet oyuncularından Vincent Aboubakar'ı değerlendiren Güneş, "Yarınki maçta oynamaması bizim için sevindirici. Onun yerinde oynayabilecek futbolcular da iyi. Aboubakar çok mesafe aldı. Kendini geliştiriyor. Öğrenmeye açık, genç bir oyuncu. Umarım daha başarılı olur." şeklinde konuştu.



Pepe: "Porto'nun iyi oyuncuları var"



Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Pepe ise zor bir mücadeleye çıkacaklarına dikkati çekerek, "Porto'nun iyi oyuncuları var. Teknik direktörleri tecrübeli. Hocamız bu konular hakkında bilgileri verdi. Dikkat etmemiz gereken konulardan bahsetti. Bu şekilde hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.



Porto'da 3 sezon oynadığını hatırlatan Pepe, "Eşimle burada güzel anılarımız oldu. Burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.



Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Kupayı 3 defa kazandım. Bu organizasyonun tecrübesine sahibim ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımın çok güçlü olduğunu, her oyuncu biliyor. Biz de Beşiktaş olarak yarın elimizden geleni yaparak en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz."



Pepe, eski takımına karşı hangi duygularla sahaya çıkacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:



"Tabii ki benim için duygusal bir an olacak. Benim için önem taşıyan bir takıma karşı oynayacağım. Porto'da kendimi geliştirdim ve dünya futbolu sahnesine çıktım. Kendimi burada tanıttım. Yarın sakin kalıp, duyguları bir kenara bırakarak Beşiktaş için elimden geleni yapacağım."



Real Madrid'in ardından Beşiktaş'ta oynamasına değinen Pepe, "Oynayacağım ve mutlu olacağım bir takıma geldim. Beşiktaş'ta oynarken çok mutluyum. Benim için en doğru adım oldu." şeklinde konuştu.



Hazırlıkları tamamladı



Beşiktaş, yarın Porto ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Dragao Stadı'nda son antrenmanını yapan siyah-beyazlı takım, basına mensuplarına açık 15 dakikalık bölümde koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.



Teknik direktör Şenol Güneş, idman öncesi oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı.



Çalışmada Ricardo Quaresma'nın neşeli halleri dikkati çekti.