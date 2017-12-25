Kazanmak Ruhunda Var





NEVZAT DİNDAR - MAÇIN ÖYKÜSÜ



"İmparator" ile yeniden buluşan Cim-Bom, renkdaşı karşısında şoka girdi. 9'da Jahoviç'in penaltı golüyle öne geçen İzmir ekibi, 19'da Rodrigues'in golünü engelleyemedi. 53'te bu kez Yasin Öztekin sahnedeydi. 70'te Maicon'un frikiği sonucu belirledi.



Galatasaray, Başakşehir hariç zirvedeki bütün takımların ya berabere kaldığı ya da yenildiği haftada yine ligin flaş ekiplerinden biri olan Göztepe'yi 3-1 yendi, devreyi ikinci bitirdi.



Fatih Terim şüphesiz maçın senaryosuyla, ilk 90 dakikada mesajı verdi. Galatasaray adeta Terim'in gelişi ile bayram gününe dönüştürülen soğuk aralık gecesinde özellikle ikinci yarıda futbol adına doğru işler yaptı. Belli ki bir soyunma odası tecrübesi yaşanmış!



9'da Maicon, Castro'yu düşürünce hakem düşünmeden penaltı noktasını gösterdi. Jahovic penaltıda Muslera'yı terse yatırdı: 0-1.



19'da Rodrigues, Gomis'le verkaçında topu önüne alıp düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.



27'de Gomis yakın mesafeden kalecinin üzerine vurdu.



52'de Gomis yine kaçırdı. Bir dakika sonra ise Cim-Bom öne geçti. Feghouli'nin ortasında iyi yükselen Yasin, Beto'nun uzanamayacağı noktaya kafayı vurdu: 2-1.



58'de Sabri'nin müdahalesiyle Yasin'in yerde kalışına hakem devam dedi.



70'de kazanılan serbest vuruşta Maicon topun başına geçti. Sambacı topu 90'a yolladı ve skoru 3-1'e getirdi.



78'de Scarione boş pozisyonda golü kaçırdı.







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