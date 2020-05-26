Kazanlı'da 90 bin yavru deniz kaplumbağası, denizle buluşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazanlı'da 90 bin yavru deniz kaplumbağası, denizle buluşacak

MERSİN'de Kazanlı Sahili'ne gelen deniz kaplumbağaları (caretta caretta), yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakmaya başladı.

Kazanlı'da 90 bin yavru deniz kaplumbağası, denizle buluşacak
26.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:32

MERSİN'de Kazanlı Sahili'ne gelen deniz kaplumbağaları (caretta caretta), yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakmaya başladı. Yaklaşık 1000 yuvanın yapılacağı sahilde, 50 gün sonra 90 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

Türkiye'de caretta ceratta ve yeşil deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan, merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Sahili'nde yuvalama dönemi başladı. Gece karanlığında sahile çıkan kaplumbağalar, yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, bu yıl 90 bin yavrunun yumurtadan çıkarak, denizle buluşmasını beklediklerini söyledi.

Sahilin, nesli tükenme tehlikesi altına giren deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından olduğunu belirten Ergene, "Kazanlı Sahili deniz kaplumbağaları açısından çok anlamlı bir yer. Türkiye'de özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının en fazla yumurta bıraktığı alanlardan biri. Kazanlı'nın çok güzel bir kumsalı var. Kıymetini bilmemiz gereken kumuyla deniz kaplumbağasıyla en önemli alanlardan birini oluşturuyor. Tüm dünya Kazanlı Sahili'ne dikkat eder. Çünkü Akdeniz popülasyonunun yüzde 60'ı bu bölgede" dedi.YUMURTA BIRAKMAYA BAŞLADILARBölgede her yıl 1000'e yakın yuva yapıldığını kaydeden Ergene, "Yeşil deniz kaplumbağalarının yüzde 60'ı bu bölgeye yumurta bırakıyor. O nedenle çok önemli bir bölge. Bugün ilk yuvamızı tespit ettik. Çünkü deniz kaplumbağaları mayıs sonu, haziran başı gibi yumurta bırakmaya başlıyorlar. 2 ay sonra yavrular yumurtadan çıkıp denize kavuşacaklar. Her yuvada yaklaşık 100-150 yumurta oluyor. Bunların yaklaşık yüzde 90'ı başarıyla denize ulaşabiliyor. Yani yaklaşık 90 bin yavru denizle buluşacak" diye konuştu.Deniz kaplumbağaları açısından hassas döneme girildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergene, halka uyarılarda bulundu. Bu dönemde dikkatli olunması gerektiğini belirten Ergene, şunları söyledi:

"Yuvaların önüne diktiğimiz tabelalara yaklaşmamaları, kafesleri kaldırmamaları, tabelaları almamaları gerekiyor. Bu bölgede ıslak bir zemin yaratmamaları gerekiyor. Kumsalda ateş yakmamaları, araç kullanmamaları ve özellikle kum almamalılar. Gerekli hassasiyetleri göstermeleri gerekiyor. Koronavirüs salgının nedeniyle deniz kaplumbağaları biraz rahat edecek gibi. Çünkü kumsallarda insan etkisi daha az olacak. İnsanoğlu için şansız bir yıl ama diğer canılar için şanslı yıl olacak."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Mustafa Şentop Mevlüt Karakaya Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Ali Uğur Ezgi Mola İrem Derici Ersin Korkut
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Futbol Jandarma Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kazanlı'da 90 bin yavru deniz kaplumbağası, denizle buluşacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 09:32:54. #1.15#
title