Kazanın Ardından Ortaya Çıkan Acı Detay

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerden 3'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı. Aynı kazada ölen karı koca ve kızlarının cenazeleri aynı mezarlıkta defnedilecek.

İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi kavşağında İslahiye'den Hatay istikametine seyir halinde bulunan S.S. idaresindeki 67 EY 057 plakalı otomobil ile T.E.'nin kullandığı 06 BF 318 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Sevgi Ekici, Emine Duman ve Meryem Uçar olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan İbrahim Duman da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölen Emine Duman ile İbrahim Duman'ın karı koca olduğu, Sevgi Ekici'nin ise çiftin kızı olduğu öğrenildi.

Çiftin 25 yıldır evli oldukları, bugüne kadar hiç ayrılmadıkları ortaya çıktı. Çiftin kızları Sevgi Ekici, damatları T.E. ve akrabaları Meryem Uçar ile birlikte bir yakınlarının davetinden dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından anne, baba ve kızlarının cenazeleri peş peşe çıkartıldı. Anne, baba ve kızlarının cenazeleri İslahiye ilçesine bağlı Hasangök Mahallesi'nde, Meryem Uçar'ın cenazesi ise Yeşilyurt Mahallesi'nde ikindi namazını müteakiben toprağa verilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA