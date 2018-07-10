Kazanın Ardından Çorlu Tren İstasyonu Sessizliğe Büründü

Türkiye'yi yasa boğan tren kazasının ardından Çorlu Tren İstasyonu sessizliğe büründü.

Uzunköprü - Halkalı seferini yapan 12703 kod numaralı yolcu treninin Çorlu İstasyonu'na birkaç kilometre kala Sarılar mevkiinde menfez kayması sonucu raylardan çıkarak devrilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybetmesi 341 yolcunun da yaralandığı tren kazasının ardından Çorlu Tren İstasyonu sessizliğe büründü. Kaza sonrası tren seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Çorlu Tren İstasyonu'ndaki gişe ve bekleme salonu da geçici kapatıldı. - TEKİRDAĞ