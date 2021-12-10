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Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi- Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildiMERSİN Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

MERSİN (İHA) - Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi

MERSİN Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin tamamını belirleyen ekipler, yaptığı şafak operasyonuyla 1'i kadın 9 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 7 cep telefonu, 5 sim kart, 2 bilgisayar kasası, 10 banka kartı, 2 GSM bilgi etiketi, 1 not kağıdı, bin 515 para, 2 tablet, 2 sim kartlık ve 1 hafıza kartına da el konuldu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi- Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla...

Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi- Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla...

Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandıranlar adliyeye sevk edildi- Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla...

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