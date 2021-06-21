Kazandırmaya geliyor

Ufuk Özkan kazandırmaya geliyor. Başarılı oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, 'Starmarket' isimli yarışma programıyla televizyon ekranlarına çıkmak için gün sayıyor...

Yarışma programlarının aranan sunucusu Özkan,'Starmarket' ismindeki yeni formatla haftanın yedi günü televizyon ekranlarında olacak. Adından da anlaşılacağı gibi bir süpermarketin içinde geçecek olan yarışmanın afiş çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çekimde eğlenceli anlar yaşayan Özkan, birbirinden farklı oyunlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Hafta içi her gün gündüz hafta sonu ise akşamları yayınlanacak yarışma yakında izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Snob Magazin