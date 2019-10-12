'Kazandıran Wi-Fi' 17 Burda'da
Çanakkale ve bölge halkını ilklerle buluşturan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), ziyaretçilerini birbirinden keyifli kampanyalar ile karşılamaya devam ediyor.
Çanakkale ve bölge halkını ilklerle buluşturan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), ziyaretçilerini birbirinden keyifli kampanyalar ile karşılamaya devam ediyor.
Esas 17 Burda AVM, 4-13 Ekim tarihleri arasında AVM'nin Wi-Fi ağına bağlanan ve danışma bankosuna kaydını yapan ziyaretçilerine yeme&içme mağazalarında kullanabilecekleri 5 lira değerindeki yemek kuponunu anında hediye ediyor.
Esas 17 Burda AVM, ziyaretçilerini ücretsiz internetin keyfini çıkartırken aynı zamanda yemek kuponu kazanmaya davet ediyor. - ÇANAKKALE