Kazandıkları para dudak uçuklattı
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Kazandıkları para dudak uçuklattı

Kazandıkları para dudak uçuklattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dünyanın farklı 11 ülkesinden iş vaadiyle getirdikleri 48 kadını Bodrum'da fuhşa zorlayan çete çökertildi.

Dünyanın farklı 11 ülkesinden iş vaadiyle getirdikleri 48 kadını Bodrum'da fuhşa zorlayan çete çökertildi. Çetenin, farklı iş kollarında iş verecekleri vaadi ile çoğunun dadı, turizmde animatör, eğitimci gibi çeşitli meslek dallarından getirdikleri kadınlar üzerinden kişi başı aylık yaklaşık 95 bin lira olmak üzere 48 kadından aylık yaklaşık 4 milyon lira civarında gayri yasal kazanç elde ettikleri öğrenildi. Bodrum adliyesine çıkarılan çete üyelerinden 2 kişi tutuklanırken 29 kişinin ise adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri " Sezon 1" operasyonu ile kadın ticareti yaparak para kazanan çete 6 şehirde yapılan operasyon ile çökertildi. Muğla merkezli Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sezon-1' operasyonunda 11 farklı ülkeden iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen 31 şüpheli gözaltına allındı.

Şüphelilerin kaldığı ikametler ile bulundukları otel ve konaklama yerleri olmak üzere 32 adrese 36 ekip ve 118 personel eş zamanlı operasyon yaptı. 6 farklı il genelinde 31 şüpheli şahıs, suçta kullanılan 8 SİM kart, 3 bilgisayar, 71 adet cep telefonu, bir yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin uyuşturucu, 55 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet mermi, kalem silah tabir edilen el yapımı suikast silahı ele geçirildi.

Aylık 4 milyon lira kazanç sağladıkları belirtildi

Yapılan operasyonda kadınların pasaportları yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin evinden çıktı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerde bir kadının saatlik ücretinin 800 lira gecelik ücretinin ise 1500 lira olduğu ortaya çıktı. Bir kadının aylık gelirinin 95 bin lirayı bulduğu 48 kadından ise elde edilen gelirin yaklaşık 4 milyon lira civarında olduğu ortaya çıktı. Gelirin bir kısmının fuhuş yapan kadınlara verildiği geri kalan bölümün ise çete üyeleri arasında pay edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler 2 gurup halinde Bodrum Adliyesine sevk edildi. 11 ülkeden toplam 4 mağdur kadın ise geri gönderme merkezine teslim edildi ve buradan sınır dışı edileceği öğrenildi. Şüphelilerden 2 kişinin tutuklandığı 29 kişinin ise adli kontrollü serbest bırakıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kazandıkları para dudak uçuklattı
Kazandıkları para dudak uçuklattı
Kazandıkları para dudak uçuklattı
Kazandıkları para dudak uçuklattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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