Kazandığını sandığı yarışı son anda kaybetti

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- Kazandığını sandığı yarışı son anda kaybetti İspanya'da bir atlet, bitiş çizgisine metreler kala yarışı kazandığını zannederek yavaşladı ancak başka bir atlet onu son anda geçerek birinci oldu.

- Kazandığını sandığı yarışı son anda kaybetti

MADRİD - İspanya'da bir atlet, bitiş çizgisine metreler kala yarışı kazandığını zannederek yavaşladı ancak başka bir atlet onu son anda geçerek birinci oldu.

İspanya'nın Valencia bölgesinin Sagunto kentinde düzenlenen triatlon yarışında benzerine ender rastlanacak bir olay yaşandı. Mateo Bustos, 350'den fazla katılımcının yer aldığı triatlon yarışında önce 750 metre yüzdü. Ardından kilometrelerce bisiklet sürdü ve son olarak 5 kilometre mesafeli koşuya katıldı. Bustos, yarışı birinci olarak tamamlamaya hazırlanıyordu. Ancak yarışı kazandığını düşünüp bitiş çizgisini geçtikten sonra kutlama yapmak yerine, bitiş çizgisine metreler kala yavaşladı. O sırada geriden gelen German Cister, Bustos'u geçti. Birinci olduğunu zanneden Mateo Bustos, yarışı dikkatsizliği yüzünden son anda kaybedince hayal kırıklığı yaşadı.

O sırada Bustos'u uyarmaya çalışan bir seyirci ise, "Hey dikkat et. Sana yetiştiler. Hey sana söylüyorum" şeklinde atleti uyarmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar