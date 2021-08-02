Kazançlarını TEMA Vakfına bağışladılar
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Kazançlarını TEMA Vakfına bağışladılar

Kazançlarını TEMA Vakfına bağışladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Çan ilçesinde müzik organizasyonu yapan ekip, bir gecelik kazançlarını TEMA Vakfına bağışladı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde müzik organizasyonu yapan ekip, bir gecelik kazançlarını TEMA Vakfına bağışladı.

Çan ilçesinde müzik organizasyonu yapan İlker Yonar ve ekibi fidan desteği için bir gecelik kazançlarını TEMA Vakfına bağışladı. İlker Yonar, "Son günlerde ülkemizde meydana gelen yangınlar için yapılan fidan kampanyasına ekip olarak duyarsız kalamazdık. İlker müzik ailesi olarak bir gecelik kazancımızı TEMA Vakfına bağışladık. Ülkemiz ne kadar zor durumda olursa olsun bizler aynı kararlılıkla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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