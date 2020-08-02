Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile Kayseri'ye yeni bir soluk getirecek
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Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile Kayseri'ye yeni bir soluk getirecek

Kazancılar Çarşısı'nı cazibe merkezi haline getirmek için yenileme projesi hazırlayan Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı ve çevresi ile bütünleşen yenileme projesi için çalışmaları başlattı.

Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile Kayseri'ye yeni bir soluk getirecek
02.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:47

Kazancılar Çarşısı'nı cazibe merkezi haline getirmek için yenileme projesi hazırlayan Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı ve çevresi ile bütünleşen yenileme projesi için çalışmaları başlattı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kazancılar Çarşı'na yapılacak olan yeni çalışmanın portatif halini KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ile birlikte inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Kazancılar Çarşı'sının Kayseri için önemli bir değer olduğunu ve çarşıyı güzelleştireceklerini vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Örnek bir prototip çalışmasının ardından Kazancılar Çarşısı'nı Melikgazi'mize yakışır şekilde yenilemeye devam ediyoruz. Şehir merkezi bizim için misafir odası. Çarşıdaki sarraf ve esnaf arkadaşların rahat etmesi ve buradan alışveriş yapan vatandaşlarımızın da Kayseri'ye yakışır bir ortamda alışveriş yapması önemli. Kazancılar Çarşı'mızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturmak için projeler hazırladık. Kazancılar Çarşısı ile ilgili hem Kuyumcular Odası'nın hem de Ticaret Odası'nın Melikgazi Belediyemizden bir isteği vardı. Uzun yıllardır kullanılan Kazancılar Çarşısı oldukça eskimiş durumdaydı. Dolayısıyla buranın yenilenmesi ile ilgili bir talepler vardı. Misafir odası olarak değerlendirdiğimiz şehir merkezimizde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Eski metruk binaları yıkarak ilçemizin daha nezih ve güvenli olmasını sağlıyoruz. Şehir merkezi giderek güzelleşiyor." dedi.

Şehir merkezinin en önemli akslarından biri olan Kazancılar Çarşısı'nda yeni bir düzenleme yapacaklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Kazancılar yenilenerek hem esnafımızın yüzü gülecek hem de Kayseri'ye gelen misafirlerimize hoş bir izlenim bırakacak. Bu yaz sonunda ekim kasım gibi çalışmalarımız başlayacak. Yeni hali ile Kazancılar Çarşısı'nın Kayseri'ye yeni bir soluk getireceğini esnafında bu uyum ve bu güzellik içinde çalışacağını düşünüyorum. Kazancılar Çarşısı ile başlayacak olan yenileme çalışmalarımız birçok alanda devam edecek. Hayırlı olmasını dilerim. Rabbim kazasız belasız bu hizmetimizi hayata geçirmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Melikgazi Belediyesi'nin çalışmaları ile Kazancılar Çarşı ve çevresine yeni misyon ve vizyon kazandırılacağını belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, "Kazancılar Çarşısı şehrimizin merkezi. ve ticaret ve finansın kalbinin attığı yer sayılır. Sağolsun Başkanımız burayla ilgili talebimizi kabul etti. İnşallah yakında güzel bir cazibe merkezi olacak. Başta Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ise yapılan çalışmalar ve destekleri için Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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