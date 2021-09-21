Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor - Haberler
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Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

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Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediyesi Kazancılar Çarşısı'nı cazibe merkezi haline getirmek için yenileme çalışmalarına başlıyor.

Melikgazi Belediyesi Kazancılar Çarşısı'nı cazibe merkezi haline getirmek için yenileme çalışmalarına başlıyor. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çarşı esnafını ziyaret ederek çalışma hakkında bilgi verdi.

Kazancılar Çarşısı'ndaki yenileme çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayarak, esnafların istifadesine sunacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kazancılar Çarşısı ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmamıza artık başlamak üzereyiz. Hafta içi itibariyle burada güzel bir tadilat çalışması başlayacak. Esnafımızın yüzünü güldürecek, çevreye gerçekten güzel bir doku kazandıracak bir çalışma olacak. Bu kapsamda MHP İl Başkanı ve Sarraflar-Kuyumcular Dernek Başkanımız Adnan İncetoprak ve Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy ile esnaflarımızı ziyaret ederek bilgilendirdik. İnşallah güzelleşmesi için startı veriyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Esnaf ve Kayseri için modern, nezih bir çarşının yapılacağını söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, "İnşallah renovasyon bir şekilde güzel bir çarşımız olacak. Burası hem esnaflarımızı daha iyi hizmet verecek hem de üyelerimize daha güzel hizmet sunabilen konforlu bir alanda müşterilerimize hizmet edebilmek için güzel bir çarşı olacak. Mustafa Palancıoğlu başkanımız inşallah daha da güzel bir şekilde çalışmayı yapacak. Kendisine teşekkür ediyorum şehre yakışan bir çarşı olacak inşallah" diye konuştu.

MHP İl Başkanı ve Sarraflar-Kuyumcular Dernek Başkanı Adnan İncetoprak ise "Kayseri'mizin misafir odası olarak tabir ettiğimiz çarşımızda yenileme çalışmasına başlanacak. Kayseri'mize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen Melikgazi Belediye başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu ve Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ömer Gülsoy çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

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Haber: Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor - Haberler
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