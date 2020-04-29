Kazancı Yokuşunda hayatını kaybedenler anıldı
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Kazancı Yokuşunda hayatını kaybedenler anıldı

1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşunda hayatını kaybedenler, 78'liler Girişimi, Devrimci Parti, Halkların Demokratik Partisi, Karşı Sanat Çalışmaları, Yeşil ve Sol Parti tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak anıldı.

Kazancı Yokuşunda hayatını kaybedenler anıldı
29.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:02
1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşunda hayatını kaybedenler, 78'liler Girişimi, Devrimci Parti, Halkların Demokratik Partisi, Karşı Sanat Çalışmaları, Yeşil ve Sol Parti tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak anıldı.  Polis ekiplerinin anma noktasında güvenlik önlemi aldı .Yapılan basın açıklamasının ardından katılımcılar Kazancı Yokuşundaki anıta karanfil bıraktı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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