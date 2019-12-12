Kazancı'da kültür merkezi projesi hayata geçiyor

12.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:32

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde kültür merkezi projesi hayata geçiyor.



Beldenin en büyük hayallerinden olan Kazancı Belediyesi Kültür Merkezi Projesi hayata geçiyor. Kültür Merkezi; konferans salonu, etkinlik ve düğün salonu, etüt merkezi ile kent meydanı şeklinde tasarlanan proje 365 gün yaşayan bir yapı olarak hizmet verecek. İnşaat çalışmalarına başlanan ve inşaat ruhsatını alan projenin 2020 yılında yapılacak olan festivalde açılması planlanıyor.



Beldelerine Kültür Merkezi'nin Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yapılacağını belirten Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, "Halkımıza böylesine müjdeli bir haber vermemizi sağlayan, bölgemize daha önce de birçok yatırımda bulunan, binlerce kişiye sağladığı istihdam ile ülkemiz ekonomisine değer katan, sosyal sorumluluk anlayışından asla taviz vermeyen kıymetli büyüğümüz Merhum Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu'nu saygıyla anıyor, belediyemizin bu önemli eksiğini gidermek için desteğini esirgemeyen Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen'e halkım adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA