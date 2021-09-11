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KazanBel Beton tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KazanBel Beton tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor

Kahramankazan Belediyesi'nin, hayata geçireceği projelerde kullanacağı, ayrıca piyasaya da satabileceği beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için kurduğu KazanBel Beton şirketinin beton santrali tesislerinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kahramankazan Belediyesi'nin, hayata geçireceği projelerde kullanacağı, ayrıca piyasaya da satabileceği beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için kurduğu KazanBel Beton şirketinin beton santrali tesislerinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 22 dönümlük arazi üzerinde yürütülen çalışmaların bu ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda ürettiği ürünleri piyasaya da satarak gelir sağlayacak.

Kahramankazan Belediyesi, hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullanacağı beton ve beton ürünlerini kendisi üretmek için KazanBelBeton şirketini kurmuştu. Belediyeye ait 22 dönümlük arazi üzerinde ise şirketin beton ve beton ürünlerini üreteceği beton santralinin kurulum çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların bu ay içinde tamamlanarak KazanBelBeton'un üretime başlaması hedefleniyor. Santralde betonun yanı sıra beton parke ve beton asfalt imalatı da yapılacak. Belediye burada ürettiği beton ve beton ürünlerini kendi proje ve hizmetlerinde kullanacağı gibi piyasaya da satacak. Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak gelir sağlamış olacak.

Gelir getirecek projelere imza atıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, beton santralinin kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediyelerine gelir getirecek örnek projelere imza attıklarını ifade eden Oğuz, "Daha önce Türkiye'de bir ilki başararak KazanBelNet'i kurmuştuk. Hamdolsun bu şirketimiz hem istihdam sağladığı gibi hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Şu anda 2 bin 500 abone sayısına ulaşan KazanBelNet'le hedefimiz önce Ankara sonra da tüm Türkiye'de internet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek. Şimdi de kendi betonumuzu üreteceğimiz KazanBelBeton'u kurduk. İnşallah santralimizin inşaat çalışmaları bittikten sonra bu şirketimiz de faaliyete geçmiş olacak. Böylece hem tasarruf ederken hem de belediyemize önemli bir gelir kaynağı kazandırmış olacağız" diye konuştu. - ANKARA

KazanBel Beton tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor

KazanBel Beton tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor

KazanBel Beton tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor

KazanBel Beton tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: KazanBel Beton tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor - Haberler Ekonomi
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