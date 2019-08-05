Kazan Federal Üniversitesi öğrencileri Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avrupa'nın en eski üniversitelerinden olan Kazan Federal Üniversitesinden 33 öğrenciyi konuk etti.

Kazan Federal Üniversitesinde turizm, işletme, ekonomi gibi bölümlerde eğitim gören 33 öğrenci Antalya de gerçekleşen Türk Dili Eğitimi programına katıldı. Öğrenciler, Antalya'da en çok Rusya ve Ukraynalı, vatandaşın ikamet ettiği Muratpaşa Belediyesini ziyaret etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kazan Federal Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Aytaç Durmaz ve öğrencileri makamında ağırladı.

Öğrenciler özellikle istedi

Durmaz; öğrencilerin, kendi ülkeleri ile Türkiye arasında gerçekleşen dış ticaret hacminden dolayı Türkçe eğitimi aldıklarını ve Muratpaşa Belediyesinin uyguladığı bütüncül hizmet politikası sayesinde, yabancı uyruklu vatandaşların asimile olmadan, kendi kültürlerini doyasıya yaşayabildikleri yer olarak bildikleri için Muratpaşa Belediyesi ziyaret ederek, bilgi almak istediklerini söyledi.

Pamfilya

Öğrencileri, Muratpaşa'da görmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, ekim ayında yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali'ne davet eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal şöyle konuştu:"Bulunduğumuz merkezin antik çağdaki adı Pamfilya. Pamfilya çok farklı ulusların barış için de birlikte yaşadıkları yer demek. Aslında Antalya hala o özelliğini koruyor. Antalya'mızda çok sayıda Tatar Rus, Ukraynalı, Alman komşumuz yaşıyor. Bütün bölgelerimizi kapsayan festivallerimiz var. Yeni gelen komşularımıza yönelik Türkçe, evliliklerde uyum sağlamaya yönelik kurslarımız var. Aslında bizde çok kültürlü belediyecilik yapıyoruz. Bazı hizmetlerimizi farklı inançlara uygun şekilde yapıyoruz. Mesela cenaze hizmetlerimizi; çok farklı inançlara uygun şekilde yapabiliyoruz. Sizleri burada görmekten mutluyuz, çok aydınlık berrak ve genç bakıyorsunuz. Hep böyle bakmaya devam edin. Hayat sizi yormasın." - ANTALYA

Kaynak: İHA