Kazan dairesinde başlayan yangında ev ile samanlık yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kazan dairesinde başlayan yangında ev ile samanlık yandı

19.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:37
Kazan dairesinde başlayan yangında ev ile samanlık yandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir evin kaza dairesinde başlayan yangında samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde hasar gördü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir evin kaza dairesinde başlayan yangında samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde hasar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Dipsizgöl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dipsizgöl köyü Tekir Mahallesi'nde Mehmet B.'ye ait 2 katlı evin kalorifer kazanı bulunan alt katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, önce evin üst katına, daha sonra da rüzgarın da etkisiyle evin hemen yanında bulunan samanlığa sıçradı. Alevleri gören Murat B.'nin ve köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle hemen kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında samanlık tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde ise kısmı zarar oluştu. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kazan dairesinde başlayan yangında ev ile samanlık yandı
Kazan dairesinde başlayan yangında ev ile samanlık yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Bülent Uygun Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kazan dairesinde başlayan yangında ev ile samanlık yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 18:42:32. #1.16#
title