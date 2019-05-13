Kazalı araçla arkasına bile bakmadan kaçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te takla atan aracını vatandaşların yardımıyla düzelten bir suriye uyruklu şahıs, kaza sonrasında hasarlı kaporta, patlak lastiğe rağmen polise yakalanmadan kaçtı. Arkasına bile bakmadan kaçan sürücü kameralara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde 10 Nolu caddede seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 MA 2422 plakalı araç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma çarptı.

Aracında sıkıştı kaldı

Kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak yol kenarında bulunan araziye düştü. Ters dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın düzeltilmesi ile sıkıştığı yerden kurtuldu. Aracının yeniden çalıştığını fark eden sürücü, polisler olay yerine gelmeden kaçtı. Hasar gören kaporta, patlayan lastiğe rağmen ismi öğrenilemeyen sürücü, hızla olay yerinden ayrıldı. Sürücüye yardım için koşan vatandaşlar ise kaçan sürücünün arkasına bile bakmadan kaçtığı görüntülerle büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan araç ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA