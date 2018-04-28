Kazaların Yaşandığı Kavşakta Önlem Alınmasını İstiyorlar

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, mahallelerinde bulunan kavşakta sürekli trafik kazalarının yaşandığını iddia ederek, çözüm için yetkililere seslendi.

Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan mahalle sakinleri, Atakum ilçesinde Nişantaşı ve Cağaloğlu Caddelerinin kesiştiği kavşakta hemen hemen her gün trafik kazası yaşandığını iddia etti. Vatandaşlar, kavşakta yaşanan gerek maddi hasarlı gerekse yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için yetkililerin buraya trafik lambaları ve levhalar koymasını istedi.

Grup adına açıklama yapan İngilizce öğretmeni Selçuk Yılmaz, "Nişantaşı ve Cağaloğlu Caddelerinin kesiştiği kavşakta trafik önlemi alınmalı. Burada haftada en az 4-5 kez trafik kazası meydana geliyor. Biz bu bölgede yaşayan vatandaşlar olarak bu kavşağa acil trafik lambası, uyarıcı işaretler ve hız kesici tümsekler istiyoruz. Kimsenin canı daha fazla yanmadan veya birileri ölmeden yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. - SAMSUN