Kazaları önlemek amacıyla yolda güzergah değişikliğine gidildi
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Kazaları önlemek amacıyla yolda güzergah değişikliğine gidildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kazaları önlemek amacıyla yolda güzergah değişikliğine gidildi

Kütahya merkeze bağlı Çavuşçiftliği köyü sakinlerinin Vali Ali Çelik'e yol taleplerini iletmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri incelemelerini tamamladı ve yolda çalışma başlattı.

Kütahya merkeze bağlı Çavuşçiftliği köyü sakinlerinin Vali Ali Çelik'e yol taleplerini iletmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri incelemelerini tamamladı ve yolda çalışma başlattı.

Çavuşçiftliği köyü ile Ahiler köyü arasındaki 1,8 kilometrelik yolda sürekli buzlanma ve kazaların olduğu 800 metrelik kısımda güzergah değişikliği yapıldı.

Vali Ali Çelik, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile yolda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Köy muhtarı Kamil Eray ile vatandaşlar, desteklerinden dolayı Vali Çelik'e ve İl Özel İdaresine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kazaları önlemek amacıyla yolda güzergah değişikliğine gidildi
Kazaları önlemek amacıyla yolda güzergah değişikliğine gidildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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