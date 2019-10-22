22.10.2019 16:34

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kazalarda ölümlerin yüzde 50'sinin ilk 30 dakikada gerçekleştiğini belirterek, "Bu 30 dakikalık zaman dilimi içerisinde eğer kaliteli, doğru bilgilere dayanan ilk müdahaleyi yapabilirseniz kazazedenin hayatını kurtarmak mümkün hale gelebiliyor." dedi.

Canalp, Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı tarafından her ilde 112 Acil Çağrı Merkezi oluşturulduğunu anımsattı.

-"Türkiye'de ilk merkez Edirne"

Çağrı merkezi içerisinde hayata geçirilen eğitim merkezinin bir ilk olduğunu belirten Canalp, "İlk defa Türkiye'de, bu şekildeki 112 acil binaları, aynı zamanda ilk yardım eğitimi veren merkezler olarak hizmet verecek. Bu hizmeti de aynı zamanda görmüş olacaklar. Yıllar içerisinde binlerce vatandaşımız burada ilk yardım eğitimi almış olacak. İlk yardım eğitimi çok kıymetli ve değerlidir. Belki hayatınızda bir defa ihtiyaç duyarsınız ama o ihtiyaç duyduğunuz zaman, o eğitim sizin için çok kritik olabilir. Yanınızda evladınız, akrabanız veya yakınız olabilir." diye konuştu.

İlk yardım eğitiminin hayati bir eğitim olduğunu ifade eden Canalp, "Şu bir gerçek, çok net şekilde biliniyor ki kazalarda ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakikada gerçekleşiyor. Bu 30 dakikalık zaman dilimi içerisinde eğer kaliteli, doğru bilgilere dayanan ilk müdahaleyi yapabilirseniz kazazedenin hayatını kurtarmak mümkün hale gelebiliyor." dedi.

Vali Canalp, konuşmasının ardından merkezin açılışını gerçekleştirdi. Merkezdeki ilk eğitim, Edirne Sağırlar Spor Kültür ve Aileleri Derneği üyelerine verildi.

Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve kurum müdürleri, Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezdi. Burada yapılan sunumda, deprem veya afet anında telefon kesintilerinin oluşturduğu mağduriyetin önüne geçmek amacıyla oluşturulan yazılım tanıtıldı.

Yazılımla Edirne'den Havsa ilçesine bağlanılarak konuşuldu.

"Lütfen bilinçli olalım"

Çağrı merkezi çalışanlarından bilgi alan Canalp, insanların, saniyelerin dahi önemli olduğu zamanlar yaşayabildiğini dile getirdi.

Acil sağlık, polis, itfaiye ve jandarmaya ihtiyaç olduğu zaman 112 numarasının aranması gerektiğini dile getiren Canalp, "112 ve diğer acil numaralar, hiçbir zaman gereksiz yere meşgul edilmemelidir. Çünkü meşgul edildiği zaman buranın da bir kapasitesi var, diğer acil durumda karşıdan gelen çağrılar beklemeye alınmak durumunda kalabiliyor. Meşgul edildiği an başka bir insan için hayati bir ana işaret edebilir. Lütfen bilinçli olalım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA