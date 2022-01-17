Kazaksitan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Birileri hala yarayı kaşımaya devam ediyor" - Haberler
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Kazaksitan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Birileri hala yarayı kaşımaya devam ediyor"

Kazaksitan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan halkı yaralarını sarmaya çalışıyor.

ANKARA (İHA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan halkı yaralarını sarmaya çalışıyor. Ama birileri hala yarayı kaşımaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Büyükelçisi Saparbekuly sosyal medya hesabından Kazaksitan'daki protesto gösterilerine ilişkin açıklama yaptı. Büyük bir felaketin atlatıldığının altını çizen Saparbekuly, "Belki bu günlerde hala dünya gündemi Kazakistan olarak devam edebilir olabilirdi. Çok şükür atlattık. #Kazakistan halkı yaralarını sarmaya çalışıyor. Ama birileri hala yarayı kaşımaya devam ediyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kazakistan, Protesto, Ankara, Medya, Politika, Haber

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