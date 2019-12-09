Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı - Haberler

Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı

İstanbul'dan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde H.K. isimli şahsın çantasından, kazakların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

09.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:47
Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı

'dan 'ya giden bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde H.K. isimli şahsın çantasından, kazakların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Döşemealtı Selimiye yol kontrol ve arama noktasında uyuşturucu arama köpeği ile İstanbul'dan Antalya'ya gelen bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Otobüste yapılan kontrollerde H.K. isimli şahsa ait çanta içerisinde bulunan kazaklara gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 150 bin TL olan 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler