Kazaklar Kartalla Avlanmayı Sürdürüyor
Kartalla avlanma Kazakistan'da yüzyıllardan bu yana sürdürülen bir gelenek. Kasım ayında düzenlenen yarışa 80'den fazla av meraklısı kartallarıyla katıldı.
Kartalla avlanma Kazakistan'da yüzyıllardan bu yana sürdürülen bir gelenek. Kasım ayında düzenlenen yarışa 80'den fazla av meraklısı kartallarıyla katıldı. Yarışmayı ' Altın Kartal' adlı vakıf düzenledi. Yarışmada hem kartallar hem de sahipleri tilki ve tavşan avlama becerilerini sergiledi
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