Kazaklar Kartalla Avlanmayı Sürdürüyor

Kartalla avlanma Kazakistan'da yüzyıllardan bu yana sürdürülen bir gelenek. Kasım ayında düzenlenen yarışa 80'den fazla av meraklısı kartallarıyla katıldı. Yarışmayı ' Altın Kartal' adlı vakıf düzenledi. Yarışmada hem kartallar hem de sahipleri tilki ve tavşan avlama becerilerini sergiledi

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