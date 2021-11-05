ANKARA (İHA) - ' Kazakistan Yolu Türk Birliği Uluslararası Sergisi' ilk defa Ankara'da

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: "Biz birbirimizi gördükçe, birbirimizi öğrendikçe, daha da tanıdıkça kardeşlik bağlarımız daha da artacak"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: "Eğer Türk soylu devletler beraber siyaset, ticaret, ekonomi yaparlarsa bütün dünya başkentlerinin faydasına olur"

ANKARA - "Kazakistan Yolu. Türk Birliği" Uluslararası Sergisi resmi olarak açıldı. Sergi 5-7 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenecek.

"Büyük Bozkır Ülkesi: Dün ile Bugün Arasında", "Kazakistan'ın Yolu", "Türk Birliği" bölümlerinden oluşan sergi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde resmi olarak açıldı. Serginin amacı ise Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in modern Kazakistan Cumhuriyeti'ni inşa etme sürecinde kat edilen önemli aşamaları göstermek. Sergide 19. yüzyıla ait Kazak kılıçları, bilezikler ve yüzüklere yer veriliyor.

Kazakistan Yolu Sergisi'nin açılış töreninde konuşan Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Düzenlemekte olduğumuz bu tür sergi, toplantı ve karşılıklı ziyaretler ile iş birliğimizi geliştirme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sergiye özel mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Millet Kütüphanemizle, Elbaşı Nur Sultan Nazarbayev Kütüphanesi iş birliğinde düzenlenen Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Türk dünyası olarak sahip olduğumuz kadim ve köklü medeniyet, ortak ve tarihi değerler geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Türk Konseyi çerçevesinde attığımız adımlara bu iş birliğimizi çok daha ileriye taşıyoruz. 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştireceğimiz zirvede de Türk dünyasının liderleri olarak yeni kararlara imza atacağız."

Açılışta konuşan Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuluy, Kazakistan Büyükelçiliği olarak hem Kazakistan'ı tanıtmak istediklerini hem de Kazakistan'ın Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmek istediklerinin altını çizerek, "Biz birbirimizi gördükçe, birbirimizi öğrendikçe, daha da tanıdıkça kardeşlik bağlarımız daha da artacak. Onun için bugünkü sergiyi yapan başta kurucu Cumhurbaşkanımız Elbaşı Kütüphanesi'ne, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ve tabii ki değerli Dışişleri Bakanlığına en şükran duygularımla teşekkür etmek istiyorum çünkü onlar olmasaydı bugünkü bu sergiyi yapamazdık" diye konuştu.

Sergi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise, Türkiye - Kazakistan ilişkilerinin olabileceğinin en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin artarak yükseldiğini dile getiren Başdanışman Topçu, "Ata yurdumuz Kazakistan'ın Türk birliği ile alakalı çok ciddi çabaları var. Bunu bizzat Nursultan Nazarbayev yürütüyor. Şu anda baktığımız zaman Nursultan eski ismiyle Astana hem bölgesinin hem de dünyada hem ekonomisinin hem de barışın adeta adresi haline geldi. Kazakistan Türkiye ilişkilerinin yükselerek artması, büyümesi hem bölgenin hem de dünyanın barışına, refahına ve güvenine ciddi katkılar sağlar. Aynı zamanda da mutlak olması gereken Türk birliğinin gerçekleşmesine de çok ciddi katkılar sağlar. Eğer Türk soylu devletler beraber siyaset, ticaret, ekonomi yaparlarsa bu sadece kendi başkentlerinin faydasına olmaz bütün dünya başkentlerinin de faydasına olur" diye konuştu.