Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor
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Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor

Cumhurbaşkanı Tokayev, 2020'den itibaren yabancı işçi alım kotasının yüzde 40 azaltılarak 29 bine indirileceğini kaydetti

20.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:03
Kazakistan yabancı işçi kotasını düşürüyor

Kasım Cömert Tokayev, gelecek yıl "yabancı iş gücü alım" kotasının yüzde 40 azaltılacağını söyledi.


Tokayev, başkent Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen Milli Toplumsal Güven Konseyi toplantısında konuştu. Ülkenin aşırı dış borcu konusunda spekülasyonlara son verilmesi gerektiğini belirten Tokayev, Milli Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Banka'ya 1 Nisan 2020 tarihine kadar dijital veri sistemi şeklinde dış borcu kayıt sistemini geliştirme talimatı verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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