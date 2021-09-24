Kazakistan ve Türkiye Kovid-19 aşı pasaportlarını karşılıklı onayladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazakistan ve Türkiye Kovid-19 aşı pasaportlarını karşılıklı onayladı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan ve Türkiye Kovid-19 aşı pasaportlarını karşılıklı onayladı

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportlarının karşılıklı tanındığını bildirdi.

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportlarının karşılıklı tanındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22 Eylül'den itibaren Kazakistan'ın Türkiye, Macaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Tayland, Moldova ve Moğolistan'ın yetkili devlet kurumları ile aşı pasaportlarının karşılıklı tanınmasına ilişkin notalar alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bundan sonra Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıran ülkemiz ve adı geçen ülkelerin vatandaşları, aşı pasaportları temelinde PCR testi, izolasyon vb. gibi karantina kısıtlamalarına takılmadan devlet sınırlarını geçebilirler." ifadesine yer verildi.

Bunun yanı sıra aralarında Belarus, Vietnam, Mısır ve Umman'ın da bulunduğu ülkelerin Kazakistan'ın aşı pasaportunu tek taraflı onayladıkları ve aşı pasaportu sahibi vatandaşların bu ülkelere seyahat edebileceği aktarılan açıklamada, "Halihazırda Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Arjantin, Ürdün, Fas, Endonezya, Ermenistan ve Filipinler ile karşılıklı Kovid-19 aşı pasaportlarının tanınmasına ilişkin müzakereler sürüyor." denildi.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kazakistan ve Türkiye Kovid-19 aşı pasaportlarını karşılıklı onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:16:25. #1.17#