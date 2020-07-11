Kazakistan ve Azerbaycan'dan "Kovid 19" tedavisi için hastalar İstanbul'a geldi
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Kazakistan ve Azerbaycan'dan "Kovid 19" tedavisi için hastalar İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı'ndan detaylar Uçağın inişinden detaylar Sağlık çalışanlarının hasta karşılaması Hastanın ambulansa binmesi İSTANBUL - Kazakistan'da yeni tip koronavirüse "Kovid 19" yakalanan, tedavileri için İstanbul'a getirilen 2 Türk vatandaşını taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

11.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:43

Atatürk Havalimanı'ndan detaylar

Uçağın inişinden detaylar

Sağlık çalışanlarının hasta karşılaması

Hastanın ambulansa binmesi İSTANBUL - Kazakistan'da yeni tip koronavirüse "Kovid 19" yakalanan, tedavileri için İstanbul'a getirilen 2 Türk vatandaşını taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

Kazakistan ve Azerbaycan'dan 'Kovid 19' tedavisi için hastalar İstanbul'a geldi

Kaynak: AA

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