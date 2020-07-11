Kazakistan ve Azerbaycan'dan "Kovid 19" tedavisi için hastalar İstanbul'a geldi
Atatürk Havalimanı'ndan detaylar Uçağın inişinden detaylar Sağlık çalışanlarının hasta karşılaması Hastanın ambulansa binmesi İSTANBUL - Kazakistan'da yeni tip koronavirüse "Kovid 19" yakalanan, tedavileri için İstanbul'a getirilen 2 Türk vatandaşını taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
11.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:43
Atatürk Havalimanı'ndan detaylar
Uçağın inişinden detaylar
Sağlık çalışanlarının hasta karşılaması
Hastanın ambulansa binmesi İSTANBUL - Kazakistan'da yeni tip koronavirüse "Kovid 19" yakalanan, tedavileri için İstanbul'a getirilen 2 Türk vatandaşını taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Kaynak: AA