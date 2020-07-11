Kazakistan ve Azerbaycan'dan "Kovid 19" tedavisi için hastalar İstanbul'a geldi Atatürk Havalimanı'ndan detaylar Uçağın inişinden detaylar Sağlık çalışanlarının hasta karşılaması Hastanın ambulansa binmesi İSTANBUL - Kazakistan'da yeni tip koronavirüse "Kovid 19" yakalanan, tedavileri için İstanbul'a getirilen 2 Türk vatandaşını taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

Atatürk Havalimanı'ndan detaylar Uçağın inişinden detaylar Sağlık çalışanlarının hasta karşılaması Hastanın ambulansa binmesi İSTANBUL - Kazakistan'da yeni tip koronavirüse "Kovid 19" yakalanan, tedavileri için İstanbul'a getirilen 2 Türk vatandaşını taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Kaynak: AA