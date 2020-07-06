Kazakistan uyruklu genç kızdan 2 aydır haber alınamıyor
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Kazakistan uyruklu genç kızdan 2 aydır haber alınamıyor

Kazakistan uyruklu genç kızdan 2 aydır haber alınamıyor Genç kızın resminin yer aldığı kayıp ilanını sokak sokak gezip kalabalık alanlara asan anne, kızından gelecek güzel bir haber bekliyor Anne Saltanat Orynbayeva: "Araylım evine gel. Bir yanlışımız varsa bizi affet.

06.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:37

Kazakistan uyruklu genç kızdan 2 aydır haber alınamıyor

Genç kızın resminin yer aldığı kayıp ilanını sokak sokak gezip kalabalık alanlara asan anne, kızından gelecek güzel bir haber bekliyor

Anne Saltanat Orynbayeva:

"Araylım evine gel. Bir yanlışımız varsa bizi affet."

ANTALYA - Antalya'da 21 yaşındaki kızından 2 aydır haber alamayan Kazakistan Uyruklu Saltanat Orynbayeva, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu Genç kızın resminin yer aldığı kayıp ilanını sokak sokak gezip kalabalık alanlara asan anne, kızından gelecek güzel bir haber bekliyor.

Bir süredir Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva'nın kızı Araylım Orynbeyeva (21), 9 Mayıs Cumartesi günü kimlik ve pasaportunu yanına almayıp evinden ayrıldı. O gününün hemen bir gün sonrasında cep telefonu kapanan Araylım'in annesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için çevre güvenlik kameralarını inceleyerek arama çalışması başlattı. Genç kızın resminin yer aldığı kayıp ilanını sokak sokak gezip kalabalık alanlara asan anne ise, ondan gelecek güzel bir haber bekliyor.

"Kocamla barışmama kızdı"

Yaklaşık 2 aydır kızından haber alamayan anne Orynbayeva, son olarak Kazakistan'daki babasıyla tartıştığını ve ardından evden ayrıldığını söyledi. Orynbayeva, "Babası Kazakistan'da öğretmen. Biz 23 yıl evliydik. Annem ölünce kızımla birlikte buraya taşındık. Kızımla tartışıyordu, çok kavga ediyordu. Kocam buraya 8 ay önce gelmişti. Daha sonra Kazakistan'a tekrar gitti. Whatsapp'tan her gün kavga etmek için yazıyordu. Kocamla biz ayrıldık ve kızım mutlu oldu. Kocam 'Çocuklar için birlikte yaşamak lazım' dedi, ondan sonra kızıma bunu söyledim ve o da kızdı. Bence Antalya'da çünkü kimlik ve pasaportları evde duruyor." dedi.

"Bir yanlışımız varsa bizi affet"

Kızına seslenen anne Orynbayeva, "Araylım evine gel. Bir yanlışımız varsa bizi affet. Her şeyi birlikte çözebiliriz. Seni bekliyoruz" diye konuştu.

Evden çıktıktan sonra güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan genç kızın evden çıktıktan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde genç kızın evden çıkışı ve ardından caddede sakin bir şekilde yürüdüğü gözleniyor. Maske taktığı görülen genç kızın yanında ise sadece sırt çantası bulunuyor.

Kazakistan uyruklu genç kızdan 2 aydır haber alınamıyor

Kaynak: İHA

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