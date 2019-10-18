Kazakistan, UAEA'nın uranyumlarını muhafaza edecek

18.10.2019 08:04

NUR Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumlarının ilk bölümü muhafaza edilmek üzere Kazakistan'daki uluslararası uranyum bankasına ulaştırıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Öskemen kentindeki düşük seviyede zenginleştirilmiş uluslararası uranyum bankasında, nükleer elektrik santralleri reaktörleri için yakıt hazırlanması amacıyla yüksek ısıda gaz haline gelmiş şekliyle (hekzaflorür) 90 metrik tona kadar düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumun muhafaza edileceği belirtildi.

UAEA'nın düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumlarının ilk bölümünün muhafaza edilmek üzere uranyum bankasına getirildiği bildirilen açıklamada, bankada yer alacak rezervin radyoaktif atık olmadığı, insanlara ve çevreye zarar vermeyeceği kaydedildi.

Düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum bankası, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle 2017 yılında Öskemen kentideki Ulba Metalürji Fabrikası bünyesinde açılmıştı.

Kaynak: AA