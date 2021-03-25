Kazakistan Türkiye'ye ilk etapta 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi verecek
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Kazakistan Türkiye'ye ilk etapta 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi verecek

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel
Kazakistan Türkiye'ye ilk etapta 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi verecek

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmesinde ilave transit geçişler için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Türkiye'ye ilk etapta 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi vereceğiz.

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Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmesinde ilave transit geçişler için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Türkiye'ye ilk etapta 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Atamkulov ile yaptığı çevrim içi görüşmesinde iki ülke arasında köklü geçmişe dayanan kardeşlik ilişkisine dikkati çekerek Kazakistan ile olan ilişkilere büyük önem atfettiklerinin altını çizdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarda Kazakistan'ın ana transit güzergah olma pozisyonunun devam ettiğini kaydetti. Görüşmeler çerçevesinde geçen yıl Kazakistan tarafından sağlanan 12 bin adet ilave transit geçiş belgesi için teşekkür eden Karaismailoğlu, taşımaların ve ticaretin daha fazla akamete uğramaması ve bu sorunun tekrar yaşanmaması adına, ilave transit geçiş belgesi sorununa kesin çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.

Bakan Atamkulov da görüşmede, ilave transit geçişler için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Türkiye'ye ilk etapta 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi vereceğiz." ifadesini kullandı. Teknik heyetlerin kısa süre içerisinde bir araya gelip detayları görüşmesi önerisinde bulunan Atamkulov, iki ülke kardeşliğinin daha da ileri seviyeye taşınması temennisinde bulundu.

İki bakanın, görüşme sonunda mayıs ayı başında "Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı" yapılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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