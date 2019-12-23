Kazakistan, Türkiye ile stratejik iş birliğini geliştirmeye devam edecek

23.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:54

NUR Kazakistan'ın dış politikaya ilişkin cumhurbaşkanı kararnamesi taslağında, Türkiye ile ekonomi, ulaştırma, lojistik, yatırım, kültür ve insani alanlarda stratejik ortaklığı geliştirmeye devam edeceği vurgulandı.

"Kazakistan Cumhuriyeti Dış Politikası Konsepti üzerine" başlıklı cumhurbaşkanı kararnamesi taslağı, Adalet Bakanlığı Yasal Düzenlemeler sitesinde yayımlandı.

Kazakistan'ın ikili ve çok taraflı düzeylerde iş birliklerini geliştirmeye devam edeceği belirtilen kararname taslağında, ülkenin dış politikasının bölgesel ve ülkelere yönelik öncelikleri kapsamında, Rusya ile stratejik ortaklıkları geliştirmeyi sürdüreceği ifade edildi.

Kararname taslağında, Kazakistan'ın Orta Asya ülkeleri Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili ve çok taraflı iş birliğini aktif şekilde geliştirdiği aktarıldı.

Belarus, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile geleneksel karşılıklı yarar sağlayacak iş birliğine devam edileceği kaydedilen taslakta, "Kazakistan, Türkiye Cumhuriyetiyle ekonomi, ulaştırma, lojistik, turizm, yatırım, kültür ve insani alanlarda stratejik iş birliğini geliştirmeye devam edecek." denildi.

Kararname taslağında, ülkenin Çin, ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İngiltere ile ilişkileri güçlendirmeyi sürdüreceği, İran, Japonya, Kore, Hindistan, Kanada, Vietnam, Malezya, Singapur, Tayland, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Ürdün, Mısır, Lübnan, Bahreyn ve diğer ülkelerle de iş birliğini pekiştireceği bildirildi.

Taslakta ayrıca Kazakistan'ın, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle de ikili iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceği ifade edildi.

Kararname taslağı, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e sunuldu.

Kaynak: AA