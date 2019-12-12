Kazakistan terör faaliyetlerine katılan 31 yabancıyı iade etti

12.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:44

NUR Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB), terör faaliyetlerine katılmakla aranan 31 yabancının bu yıl diğer ülkelere iade edildiğini bildirdi.

KNB Basın Ofisinden bu yıl terörle mücadelede alınan önlemlere ilişkin yapılan açıklamada, ülkede potansiyel terör tehditlerinin devam ettiği, 3 terör eylemi girişiminin de hazırlık aşamasında engellendiği belirtildi.

Söz konusu terör eylemlerinin Almatı ve Karaganda eyaletlerinde planlandığı belirtilen açıklamada, terör eylemleri hazırlıklarıyla ilişkisi olan kişilerin 6 ila 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde 7 radikal grup ve 34 kişinin suç faaliyetlerinin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, terörizm ve aşırılık suçları için 140 kişiye hapis cezası verildiği bildirildi.

Yurt dışında birtakım terör örgütlerinde 40 civarında Kazak ve onların 65 aile üyesinin bulunmaya devam edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ülkede terör faaliyetlerine katıldığı için aranan 31 yabancı yakalandı ve belirlenen düzen çerçevesinde diğer ülkelere iade edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA