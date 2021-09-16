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Kazakistan, sosyal medya şirketlerine ilişkin yasa tasarısını görüşüyor

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan, sosyal medya şirketlerine ilişkin yasa tasarısını görüşüyor

NUR Kazakistan Parlamentosu, sosyal medya ağları ve mesajlaşma uygulamaları şirketlerine ülkede temsilcilik açma zorunluluğu getiren yasa tasarısını görüşüyor.

NUR Kazakistan Parlamentosu, sosyal medya ağları ve mesajlaşma uygulamaları şirketlerine ülkede temsilcilik açma zorunluluğu getiren yasa tasarısını görüşüyor.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı olan Meclisin haftalık oturumunda, "Çocuk Haklarının Korunması"na ilişkin mevzuat değişikliklerini öngören yasa tasarısı onaylandı.

Siber zorbalığa karşı önlem amaçlı hazırlanan yasa tasarısına göre, ülkede temsilcilik açmayan veya resmi devlet kaydı yaptırmayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya ağları ve mesajlaşma uygulamalarının erişimine kısıtlama getirilecek.

Bunun yanı sıra şirket temsilcisi görevini yabancı uyruklular yürütemeyecek. Devletin yetkili organı tarafından verilen yazılı uyarıya göre sosyal medya şirketleri, belirli içerikleri 24 saat içinde sayfadan kaldırma veya erişim kısıtlaması getirme kararlarına uyması gerekecek.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Kemelbek Oyşıbayev, yaptığı açıklamada, söz konusu yasa tasarısına yapılan değişiklikleri desteklediklerini belirterek "2020'de internet ortamında yaklaşık 70 bin siber zorbalık vakası tespit ettik. Bu konuda paylaşımların kaldırılması talebiyle sosyal ağ şirketlerine 1800 talep gönderdik. 2021'de bu sayının arttığını ve yaklaşık 140 bine ulaştığını belirledik." dedi.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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