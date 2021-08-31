Kazakistan Savunma Bakanı Yermekbayev istifa etti
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Kazakistan Savunma Bakanı Yermekbayev istifa etti

Kazakistan Savunma Bakanı Yermekbayev istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta mühimmat deposunda çıkan yangının ardından meydana gelen patlamalarda can kaybı 15'e yükselirken, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev görevinden istifa etti.

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta mühimmat deposunda çıkan yangının ardından meydana gelen patlamalarda can kaybı 15'e yükselirken, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev görevinden istifa etti.

Kazakistan'ın güneyindeki Cambıl bölgesinin merkezi Taraz kenti yakınlarında bulunan bir mühimmat deposunda çıkan yangının ardından meydana gelen patlamaların bilançosu artarken, 26 Ağustos'ta yaşanan felaket istifayla sonuçlandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in istifa ettiğini duyurarak, "Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanı Yermekbayev'in istifa talebini içeren raporunu değerlendirerek, kabul etti" dedi.

Öte yandan 2018'den bu yana Savunma Bakanı koltuğunda oturan Yermekbayev, geçtiğimiz hafta yaşanan patlamalardan sonra görevini bırakmaya hazır olduğunu söylemişti.

Patlamalarda ölü sayısı 15'e yükseldi

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, patlamaların yaşandığı bölgede 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor

Hayatını kaybedenler arasında askeri birlik, paramiliter güvenlik birimi ve askeri savcılık personellerinin bulunduğu belirtilmişti. Patlamalarda çoğu asker ve kurtarma ekip üyeleri olmak üzere toplam 88 kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Tokayev, patlama sonuçlarının giderilmesi için Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar'ın başkanlığında kurumlararası komisyon oluşturulması, Başsavcılığa ve İçişleri Bakanlığına ise patlamanın nedenlerinin ve suçluların tespit edilmesi için olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması talimatını vermişti.

Kazakistan'ın Türkistan bölgesindeki bir askeri depoda 2019 yılında meydana gelen patlamalarda onlarca kişi yaralanmıştı. - NURSULTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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