Kazakistan sandık başında: 7 aday var ancak Nazarbayev'in desteklediği Tokayev favori

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Ülkede yaşayan yaklaşık 12 milyon seçmen, 7 adayın yarıştığı seçimin galibini belirlemek için sandık başında. Seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sabah saatlerinde seçime katılımın yüksek olduğu gözlenirken, adaylar da oylarını kullandı. Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in desteklediği İktidar partisi "Nur Otan"ın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, oyunu Opera ve Bale Tiyatrosu'ndaki 115 Nolu seçim merkezinde kurulan sandıkta kullandı. Euronews.com'da Görüntüle